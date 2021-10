Um jovem, de 24 anos foi encontrado esta quinta-feira à noite com uma faca espetada no pescoço. O alerta foi dado cerca das 22h36 para a PSP de Agualva-Cacém, em Sintra.Quando chegaram ao local, os agentes depararam-se com o jovem esfaqueado sozinho.A vítima foi transportada para o hospital Amadora-Sintra, onde foi considerada um ferido ligeiro.No local esteve a VMER, PSP de Agualva-Cacém e uma ambulância.