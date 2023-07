Jovem esfaqueado por ‘amigo’ numa esplanada da praia de Matosinhos

Um jovem, de 21 anos, foi esfaqueado em várias partes do corpo, na tarde deste domingo, na esplanada de um bar da praia de Matosinhos. Dois suspeitos, tudo indica amigos da vítima, fugiram do local após as agressões, mas acabaram por ser detidos a cerca de um quilómetro do estabelecimento pela Polícia Marítima. Os dois detidos, de 19 e 24 anos, foram encaminhados para a Polícia Judiciária.





CM. Na sequência da agressão, a vítima sofreu uma perfuração num pulmão e foi transportada em estado grave para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.



“Eles eram um grupo de cerca de oito pessoas. Do nada começaram as agressões. Não deu para perceber a razão. O rapaz foi esfaqueado nas pernas, braços e no peito”, contou uma testemunha ao. Na sequência da agressão, a vítima sofreu uma perfuração num pulmão e foi transportada em estado grave para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.