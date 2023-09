Um homem de 72 anos foi violentamente espancado por um jovem junto a uma paragem de autocarros em Alvide, Cascais. A vítima sofreu um traumatismo craniano e fratura do nariz e um amigo que o tentou ajudar também ficou ferido, com menor gravidade.O episódio de violência ocorreu ao fim da tarde de quarta-feira, e tem outra versão. A namorada do jovem agressor explicou que o companheiro reagiu depois de as vítimas a terem assediado.