Jovem espanca namorada e obriga-a a fazer vídeo para enganar os pais sobre a origem dos ferimentos

Um jovem, de 17 anos, de Cantanhede, espancou a namorada, de 16, a soco, a pontapé e com um pau e atirou-a contra uma árvore. Para esconder a origem dos ferimentos, obrigou-a a fazer um vídeo a rebolar no chão para mostrar aos pais que se tinha magoado, sem querer, a fazer umas brincadeiras.Segundo o Ministério Público, o arguido proibia a vítima de estar com as amigas, não permitia que vestisse determinadas roupas e dizia-lhe que ela "era uma coisa dele".As ameaças de morte eram frequentes e há meio ano atirou-a ao chão e apertou-lhe o pescoço, dizendo-lhe que a ia apagar. Agora está preso em casa, controlado por pulseira eletrónica.