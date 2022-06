Um jovem, de 18 anos, foi detido por um agente da PSP do Calvário, em Lisboa, que se encontrava de folga quando o apanhou a empurrar e a agredir a namorada grávida, de 23.A detenção ocorreu a 25 de maio, na rua D. Carlos I, em Almada. O agente conversava com um amigo quando ouviu os gritos da mulher. Viu-a ser agredida com uma cabeçada no peito e uma pancada no braço.O agressor foi detido pelo agente à civil e entregue na esquadra do Laranjeiro.