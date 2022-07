O Ministério Público vai investigar as suspeitas de que um homem de 26 anos, moldavo, comprou por 600 euros a namorada de 18, da mesma nacionalidade. As agressões a esta jovem, que viveu com o companheiro pouco mais de um mês num anexo sem condições em Alcabideche, Cascais, vieram a originar a detenção do homem, que está agora proibido pela Justiça de se aproximar da jovem e do filho desta, de apenas seis meses.









Ver comentários