Jovem estudante de 26 anos desaparecido em Castelo Branco

O alerta para o desaparecimento do jovem, um funcionário de uma empresa na Zona Industrial da cidade, foi dado pela 1h00 da manhã pela companheira que trabalha na mesma unidade fabril e que deu pela sua falta ao chegar a casa após o fim do seu turno, à meia-noite.



O jovem, natural de Portalegre, que terá problemas de saúde relacionados com uma eventual depressão, foi visto pela última vez à saída do trabalho, na tarde de quarta-feira, envergando calças pretas, camisola cinzenta e um casaco verde e azul.

Pedro Casaca, com 26 anos, desapareceu na madrugada desta quinta-feira de Castelo Branco.A Polícia de Segurança Pública está a investigar o desaparecimento.

"Após o alerta, a Polícia divulgou a foto e os dados pessoais através de um alerta nacional para todas as esquadras do país e para a GNR, e está a efetuar diligências no sentido de descobrir o paradeiro deste cidadão", adiantou ao Correio da Manhã fonte do Comando Distrital da PSP de Castelo Branco.