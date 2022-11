Uma jovem de 16 anos ficou ferida com gravidade após ter sido atropelada, esta terça-feira, em Fragosela, Viseu.O alerta foi dado às 19h23.Segundo fonte dos Bombeiros de Viseu, a jovem estava a sair do autocarro quando foi atropelada na passadeira, tendo sido projetada cerca de 15 metros.Ao que oapurou a jovem foi transportada em estado grave para o Hospital de Viseu.No local estiveram os Bombeiros de Viseu, uma viatura do INEM, a GNR e a Polícia Municipal.