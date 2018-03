Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem ferido à facada em discoteca de Lagos

Vítima foi alvo de agressão durante rixa na discoteca Nox.

09:33

Um jovem de nacionalidade russa ficou ferido com gravidade na madrugada deste sábado, ao ser esfaqueado à porta da discoteca Nox, na Baixa de Lagos.



O caso aconteceu por volta das 5h50 da manhã, quando um grupo de pessoas que estavam no interior do estabelecimento se envolveu em desacatos, ainda no interior da discoteca. Os agressores usaram facas e o jovem, com cera de 20 anos, foi atingido com um golpe no estômago.





A vítima foi levada em estado grave para o hospital de Portimão, mas já estará livre de perigo.



Várias outras pessoas ficaram feridas na sequência da cena de pancadaria que se instalou na discoteca.



A PSP está a investigar o caso.