Jovem ferido à facada em discussão na A8

Dois condutores mantiveram corrida na autoestrada. Pararam na portagem e um esfaqueou o filho do outro.

Por Isabel Jordão | 08:07

Uma rixa entre dois condutores na autoestrada do Oeste (A8) terminou próximo do Bombarral com um jovem de 18 anos, filho de um dos condutores, a ser esfaqueado no peito pelo outro condutor, que foi detido pela Polícia Judiciária de Leiria e está agora indiciado por dois crimes de homicídio na forma tentada.



Os dois condutores seguiam no sentido Norte-Sul, no domingo à tarde, a caminho de casa, na zona de Lisboa , quando se desentenderam e mantiveram uma condução perigosa ao longo da autoestrada, até que pararam as duas viaturas junto às portagens do Bombarral.



Os dois condutores saíram dos carros, alegadamente para colocarem fim à "contenda de trânsito" mas, um deles, de 44 anos, avançou na direção do outro com uma arma branca do tipo militar, semelhante a um punhal. Gerou-se a confusão com o filho, de 18 anos, do condutor que estava desarmado a tentar proteger o pai, acabando por ser esfaqueado no peito com gravidade. Foi transportado de urgência para o Hospital das Caldas da Rainha, onde ontem ainda estava internado.



O agressor fugiu de imediato do local do crime, foi deixar a família que viajava com ele a casa e tentava esconder-se das autoridades policiais quando veio a ser detido, já na madrugada de ontem, por inspetores da Polícia Judiciária de Leiria.



A detenção ocorreu na via pública, na zona de Benfica, em Lisboa, fora de flagrante, numa operação que contou com a colaboração da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária. A arma do crime foi apreendida pelas autoridades.



PORMENORES

Levado a tribunal

O detido deverá ser hoje levado a Tribunal, em Leiria, para ser interrogado por um juiz de Instrução. Não tem antecedentes, mas arrisca ficar em prisão preventiva, dada a gravidade dos factos já apurados.



Viveu no Brasil

O agressor trabalha como técnico de telecomunicações e esteve vários anos emigrado no Brasil. Atualmente reside na zona de Lisboa, com a mulher e uma filha. Havia o receio de que fugisse para o Brasil.



Casal e 2 filhos

O jovem de 18 anos viajava com os pais e com uma irmã. Tinham passado o fim de semana na região Centro e estavam de regresso a casa, na zona de Lisboa, quando o desentendimento ocorreu.