Jovem ferido após ser esfaqueado em feira no Alentejo

Uma briga entre dois jovens levou a que um deles, de 23 anos, desferisse cinco facadas no outro, de 18. O incidente aconteceu na Feira D' Aires, em Viana do Alentejo, Évora, este domingo de madrugada.De acordo com a GNR, o agressor foi identificado e detido.A vítima foi transportada com ferimentos considerados leves para o Hospital de Évora. O agressor também foi levado à mesma unidade hospitalar.

Configurando-se como possivel crime de Homicídio na forma tentada, o caso já passou, entretanto, para a alçada da Polícia Judiciária, que também já esteve no local e já está a investigar as circunstâncias em que tudo aconteceu.

O agressor vai ser presente na segunda-feira ao Tribunal Judicial de Évora para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.

O alerta foi dado às 04h57.