Jovem ferido com gravidade em acidente de trabalho em Campo Maior

Vítima de 24 anos estava a trabalhar numa empresa de construção.

Por Lusa | 17:11

Um jovem de 24 anos ficou esta quinta-feira ferido com gravidade na sequência de um acidente de trabalho numa herdade no concelho de Campo Maior, distrito de Portalegre, disseram fontes dos bombeiros e da GNR.



Fonte da GNR indicou à agência Lusa que a vítima estava a trabalhar para uma empresa de construção, na Herdade dos Adães, quando "uma chapa de um telhado lhe caiu em cima", devido ao vento.



O jovem foi transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o hospital de Évora, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre.



A fonte da GNR adiantou que se tratou de um acidente de trabalho, tendo estado no local elementos da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.



O alerta foi dado às 12h26, de acordo com o CDOS, e para o local foram mobilizados operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Campo Maior, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Elvas, e um helicóptero do INEM, além da GNR.