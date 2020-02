Jovem ferido em acidente de trabalho em fábrica de calçado de Felgueiras

Um trabalhador de uma empresa de Felgueiras do setor do calçado ficou hoje ferido "com alguma gravidade" numa mão quando trabalhava numa máquina de solas, segundo os bombeiros.

O comandante dos bombeiros de Felgueiras, Júlio Pereira, disse à Lusa que o acidente, considerado um "esmagamento da mão direita", ocorreu na empresa Armipex, na rua de São João, freguesia de Revinhade.

A ocorrência foi registada às 09h44.

O ferido, de 19 anos, residente na localidade de Aparecida, Lousada, foi assistido no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães e pelos Bombeiros de Felgueiras, com seis elementos e duas viaturas.

A vítima foi transportada para o Hospital de Penafiel.

A GNR esteve no local.