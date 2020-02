Jovem ferido em choque entre motos e carro em Ponte de Lima

Um jovem, de 24 anos, sofreu ferimentos graves na sequência de uma colisão que envolveu dois motociclos e uma viatura ligeira de passageiros, ocorrida ontem às 11h00, na Estrada Nacional 202, em Ribeira, Ponte de Lima.A vítima foi assistida e estabilizada no local, e transportada pelos bombeiros para o Hospital de Viana do Castelo.O aparatoso acidente provocou ainda ferimentos ligeiros a um outro jovem, que foi transportado para a mesma unidade hospitalar.As circunstâncias do embate estão ainda por apurar. A GNR foi chamada e realizou perícias no âmbito da investigação ao sinistro.