Um jovem, de 20 anos, ficou ferido, esta tarde de segunda-feira, em Oliveira de Azeméis, na sequência do despiste, seguido de capotamento, de um carro.O alerta foi dado, cerca das 19h00, para os bombeiros de Fajoes, para um acidente rodoviário, na rua Pedra Na (EN327), em Oliveira de Azeméis.Os bombeiros de Fajões acionaram sete operacionais apoiados por dois veículos.A GNR investiga as causas do acidente.