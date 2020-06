Jovem ferido em rixa na praia da Rocha em Portimão

Um homem, de 29 anos, teve de receber tratamento hospitalar depois de ter sido agredido por outro, de cerca de 60, na praia da Rocha, sábado à tarde. Um terceiro homem, de 50, amigo da vítima, também foi alvo de agressões.A situação foi confirmada aopor fonte oficial da PSP, que disse ter-se tratado de "um desentendimento devido a um contrato, que acabou em agressões entre as partes".apurou que a situação tem que ver com obras num apartamento no Clube Praia da Rocha. As vítimas serão as proprietárias da casa onde o agressor se encontra a trabalhar.