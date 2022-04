Jovem fica ferido numa mão a lançar um foguete em Castelo de Paiva

Um homem, de 25 anos, sofreu ferimentos graves na mão esquerda, na sequência do rebentamento de um foguete, este domingo de manhã, em Castelo de Paiva. A vítima estaria a manusear o engenho, no momento da explosão, para assinalar a chegada do compasso pascal.









O alerta foi dado por volta das 11h30 para os Bombeiros de Castelo de Paiva, indicando uma vítima de explosão, no lugar da Moita. O homem foi assistido no local e transportado por bombeiros para o Hospital de Penafiel.

Uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Penafiel foi igualmente acionada.





A GNR foi ao local e investiga a ocorrência.