Jovem filma-se a mais de 200 km/h entre o trânsito do IC19

Um motociclista filmou-se a circular a mais de 200 km/h no IC19. O vídeo, cuja data da gravação é desconhecida, foi divulgado este sábado nas redes sociais, sobretudo no Twitter.



Um jovem residente no Cacém, que se autodenomina Tiago Tate (numa aparente referência ao polémico lutador britânico que se tornou famoso no Big Brother Andrew Tate), assume que é o próprio a concretizar a façanha. O vídeo publicado tem cerca de dois minutos, mas o autor alega que registou todo o percurso entre o aeroporto de Lisboa e o Cacém. As imagens mostram uma condução que coloca em risco os outros utentes da via, ultrapassagens pela direita, passagens de traços contínuos e até uma discussão em andamento com um camionista.

O vídeo já foi enviado à PSP e à GNR. O CM está a tentar apurar se as forças da autoridade têm conhecimento desta situação e se poderão tomar alguma medida a partir das imagens divulgadas