Um jovem foi filmado a circular de trotinete na A28 em Viana do Castelo. Um vídeo partilhado nas redes sociais, com cerca de cinco minutos, mostra o percurso do indivíduo na autoestrada até sair para uma estrada nacional (EN103), em Neiva.A circulação na autoestrada de trotinete constitui um ato proibido.