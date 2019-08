Jovem futebolista morre ao cair de bicicleta em Coimbra

Depois de imobilizado pelos socorristas foi transportado para as Urgências do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde foi sujeito a uma série de intervenções clínicas que, no entanto, não viriam a surtir resultados.



O jovem acabaria por não resistir aos graves ferimentos sofridos e morreu na unidade hospitalar, já na madrugada de domingo.



A morte de Diogo Silva deixou os habitantes de São João do Campo, freguesia localizada nos arredores da cidade de Coimbra, em choque e nas redes sociais começaram a ser partilhadas e replicadas mensagens de lamentos pelo desfecho trágico deste acidente com o veículo de duas rodas.



Os amigos que se encontravam com o jovem futebolista na altura do acidente também estão em choque com o sucedido.

A notícia da morte de Diogo Silva surgiu na altura em que em São João do Campo decorria um torneio de futebol, evento que foi de imediato suspenso.



Uma equipa de investigação de acidentes da GNR de Coimbra esteve no local e recolheu vestígios de forma a apurar as circunstâncias que estiveram na origem deste acidente mortal com uma bicicleta.

