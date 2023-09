Jovem golpeado com objeto cortante em Vila do Conde

Um jovem, de 21 anos, ficou ferido na madrugada deste sábado após ter sido atingido com um objeto cortante em Vila do Conde.Tudo aconteceu por volta das 3h00 quando um grupo de jovens passava junto a um antigo centro de saúde.Por motivos que não estão ainda totalmente esclarecidos, uma pessoa que ocupa aquele edifício atacou a vítima. O jovem sofreu vários golpes no corpo, mas nenhum dos ferimentos foi considerado grave.Os bombeiros de Vila do Conde foram acionados para o local e fizeram o transporte da vítima para o Hospital da Póvoa de Varzim.