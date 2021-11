Jovem golpeado com x-ato dentro de escola em Alcobaça

Um jovem, de 17 anos, sofreu esta quinta-feira à tarde ferimentos após ter sido golpeado com um x-ato por um colega, dentro da Escola D. Pedro I, em Alcobaça.Ao que oapurou, os confrontos terão começado após um desentendimento entre dois grupos. O jovem ferido foi transportado para o Hospital de Leiria, considerado ferido ligeiro, mas com várias lesões resultantes da rixa. O agressor e uma outra aluna que foi apanhada no meio dos desacatos, ambos de 17 anos, tiveram também de receber assistência médica.A PSP fez deslocar meios para o local, para recolher indícios, e investiga agora o caso.