Uma jovem de 18 anos sofreu ferimentos graves, este sábado, numa queda na cascata da Fecha das Barjas (cascata do Tahiti) no Gerês.O resgate demorou mais de duas horas. Foi transportada ao Hospital de Braga com suspeita de TCE e fratura na tíbia.O alerta foi dado este sábado, as 11:31, tendo sido mobilizados para o local elementos da Cruz vermelha de Rio Caldo, com apoio da UEPS da GNR.