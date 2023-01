Uma jovem de 21 anos ficou gravemente ferida depois do carro onde seguia ter colidido com veículo pesado de mercadorias, na A3, em Ponte de Lima.A vítima, condutora da viatura ligeira, sofreu ferimentos graves e teve de ser transportada para o Hospital de Braga.O acidente aconteceu às 19h44, na A3, sentido Norte-Sul, na freguesia de Anais, em Viana do Castelo.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima.A GNR de Ponte de Lima tomou conta da ocorrência.