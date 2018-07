Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem gravemente ferido após capotamento em Braga

Acidente ocorreu entre dois veículos ligeiros.

09.07.18

Um jovem ficou ferido com gravidade esta segunda-feira após ter ficado encarcerado na viatura em que seguia devido a uma colisão com um automóvel ligeiro em Aveleda, Braga.



A vítima foi transportada para o Hospital Escala Braga.



Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Braga, os dois ocupantes da outra viatura ficaram apenas com ferimentos considerados ligeiros.



O alerta foi dado às 20h49.