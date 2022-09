Jovem gravemente ferido após levar coice de touro bravo

Um jovem ficou gravemente ferido após ter levado um coice de um touro bravo, com mais de 500 quilos, numa largada que se realizou na aldeia do Reguengo, em Portalegre durante as Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios e Padroeiro São Gregório Magno.



O indivíduo ainda se levantou após o impacto, mas acabou por sentir-se mal mais tarde. Foi assistido pelos bombeiros no local e posteriormente levado para uma unidade hospitalar.