Um jovem, de 17 anos, ficou ferido com gravidade, este domingo, depois de ter sido colhido por um carro em Fermentões, Guimarães. A vítima seguia numa trotinete quando foi atropelada. Foi assistida no local e levada de emergência para o hospital.Além do adolescente, também uma jovem de 22 anos, que assistiu ao acidente, foi hospitalizada devido a um ataque de pânico. No socorro estiveram os bombeiros de Guimarães e o INEM. A PSP investiga.