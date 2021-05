Jovem guia trotinete com taxa de alcoolemia de 1,38 g/l e acaba detido pela polícia em Braga

A PSP deteve seis condutores que acusaram taxa crime de álcool (igual ou superior a 1,20 g/l), durante o fim de semana, no Minho. Um dos detidos, de 23 anos, seguia numa trotinete, e, acusou 1,38 g/l, em Braga.





Três outros condutores, de 22, 30 e 40 anos, foram detidos em Famalicão, com taxas de álcool no sangue entre 1,35 e 2,25 g/l. Um outro, de 29, foi detido na rua da Fábrica, Braga, com uma taxa-crime de 1,64 g/l. Em Guimarães, a PSP deteve ainda um condutor de 60 anos, no largo Navarro Andrade, que acusou uma taxa de 1,73 g/l.