"Se há casos para os quais a pena máxima deve ser reservada, é para estes." Foi esta a consideração final do juiz presidente do coletivo do Tribunal de Setúbal, Tiago Prudente, após decretar esta segunda-feira 25 anos de cadeia para Lourenço Fernandes, o jovem que no ano passado matou à facada os tios adotivos, em Vila Nova de Santos André, Santiago do Cacém.O tribunal deu como provado o crime de homicí...