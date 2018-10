Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem incentiva à revolta contra PSP

Suspeito proferiu insultos racistas para com um agente.

Por Miguel Curado | 08:23

Um jovem, de 20 anos, foi preso pela PSP no Vale da Amoreira, Moita, após instigar à revolta popular contra uma patrulha, proferindo mesmo insultos racistas para com um agente.



A PSP interveio pelas 22h10 de domingo, ao encontrar o suspeito e outros amigos dentro de um carro.



Já no exterior, um dos ocupantes da viatura, de 23 anos, decidiu insultar os polícias e esmurrou o carro policial.



Foi detido, e, logo a seguir, ocorreu a segunda detenção, pelo instigar à revolta contra a PSP.