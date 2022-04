Inconsciente e caído no chão com múltiplos golpes no corpo. Foi assim que foi encontrado um homem, de nacionalidade inglesa, esta segunda-feira de manhã, dentro de um complexo de apartamentos turísticos, em Albufeira. A vítima acabou por morrer e a Polícia Judiciária deteve um suspeito do homicídio, também britânico.









