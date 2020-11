Jovem ladrão ‘Cafeteira’ rouba por encomenda em casas e cafés

Tem 19 anos, é conhecido por ‘Cafeteira’ e dono de um vasto currículo por assaltos, feitos após encomendas de terceiros. Na semana passada, foi filmado a roubar em cafés das Caxinas, em Vila do Conde. A PSP intercetou-o, juntamente com outros dois homens, de 21 e 42 anos, fora de flagrante delito. Ficam todos em liberdade.Na ação policial, realizada no sábado, os agentes de Divisão de Investigação Criminal recuperaram um gerador, um LCD e uma bicicleta, artigos que haviam sido furtados. Aliás, em causa estão crimes no interior de estabelecimentos comerciais, casas e instalações de serviços públicos, entre outros, nas áreas das cidades de Vila do Conde e Póvoa de Varzim.Ao que oapurou, ‘Cafeteira’ recebe encomendas de terceiros interessados em determinados bens como, por exemplo, portáteis ou LCD. Parte, então, para os assaltos, conseguindo assim escoar imediatamente os artigos.Sem mandado de detenção ou flagrante delito, o jovem fica em liberdade, para revolta dos comerciantes, que garantem ser aquele o grande responsável pela recente vaga de furtos.