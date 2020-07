Jovem leva 17 anos de cadeia por matar pai à machadada em Barcelos

O Tribunal de Braga condenou a 17 anos de cadeia o jovem que há um ano matou o pai à machadada, na freguesia de Pereira, Barcelos. Quando tirou a vida ao pai, com vários golpes de machada, Pedro Daniel Ribeiro tinha 16 anos de idade. Foi no dia 26 de julho do ano passado.









Logo nesse dia, confessou o crime à Polícia Judiciária de Braga, confissão que repetiu no julgamento e que levou o coletivo de juízes a determinar uma pena de 17 anos de prisão.

O jovem explicou que matou o pai com o objetivo acabar com o “inferno” que o progenitor criava em casa. Disse que o pai andava constantemente embriagado e que discutia todos os dias com a mãe, sobretudo por questões de dinheiro. Além disso, Pedro Ribeiro alegou que ficava intimidado com os “toques” que o pai lhe dava, nas costas e na zona das virilhas, atribuindo-lhes cariz sexual.





O crime teve lugar um dia depois de a vítima, Adélio Longras Ribeiro, de 52 anos, ter regressado de França, onde tinha estado seis meses emigrado. Pedro disse em tribunal que os seis meses em que o pai esteve em França foram os melhores dias das vidas dele e da mãe.

Descarrega raiva com golpes de machada

O dia começou com a habitual discussão entre Adélio Ribeiro e a mulher. Como sempre, por causa de dinheiro. A mulher foi trabalhar e Adélio “dormitar” para o quarto. Inebriado de raiva e cansado de ver o pai a maltratar a mãe, Pedro foi buscar uma machada, entrou no quarto do progenitor e desferiu um número indeterminado de golpes, na cabeça, na face, no peito, nos membros e nos órgãos genitais, provocando-lhe a morte .