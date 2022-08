Um jovem de 17 anos foi detido pela Polícia Judiciária por ter tentado matar à facada um rapaz de 23, que foi em socorro do irmão, de 21, que estava a ser agredido pelo suspeito, no passado dia 30 de julho, junto à entrada do metro da Avenida dos Aliados, no Porto.O agressor já tem cadastro por crimes contra o património e ofensas à integridade física. A vítima esfaqueada ficou em estado grave.