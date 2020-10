Jovem leva três facadas em luta na rua em Barcelos

Um jovem de 21 anos foi esfaqueado pelo menos três vezes nas costas e no abdómen, na tarde de ontem, na rua do Assento, em Vila Seca, Barcelos. As circunstâncias em que ocorreu o crime são desconhecidas. A vítima foi transportada para o Hospital de Braga. A Polícia Judiciária tomou conta da ocorrência e investiga.O alerta para a situação foi dado pelas 16h00. O jovem, referenciado pelas autoridades por consumo de estupefacientes, foi encontrado ferido, por um popular, numa rua paralela à A11. A vítima estava ensanguentada e apresentava golpes tanto nas costas como no abdómen, ao que tudo indica resultantes de uma luta.A vítima não explicou quem o feriu e em que circunstâncias ocorreu a agressão. A GNR foi a primeira autoridade a ser chamada, mas, estando em causa uma possível tentativa de homicídio, com recurso a uma arma branca, foi acionada a Polícia Judiciária.Ao que oapurou, na sequência das diligências dos inspetores no local e apesar do silêncio do jovem agredido, os inspetores chegaram, ao início da noite de ontem, a um alegado suspeito do esfaqueamento.