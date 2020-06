Jovem libertado ao abrigo de regime excecional em prisão preventiva por suspeita de roubo

Um homem de 21 anos, libertado recentemente ao abrigo do regime excecional de flexibilização de penas, devido à pandemia de covid-19, foi detido na quarta-feira, em Lisboa, por suspeitas de roubo, anunciou hoje a PSP.

"O suspeito, amplamente conhecido, foi recentemente libertado ao abrigo do regime excecional de flexibilização da execução das penas, na sequência do quadro pandémico", avançou a PSP, referindo que o jovem foi detido na freguesia da Penha de França, na sequência de uma queixa de roubo, "com violência", em que a vítima, um homem de 25 anos, ficou sem carteira, após ter sido interpelada com o pedido de um cigarro.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informou que, além desta ocorrência, o suspeito de roubo foi detido "por duas vezes por crimes desta natureza" nos últimos 12 meses, verificando-se que em ambas as situações lhe foi aplicada a pena de prisão preventiva.