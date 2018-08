Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem luta pela vida após cair de telhado

Estariam a praticar parkour num armazém de pneus quando caíram, avançam as autoridades.

Dois jovens, de 17 e 20 anos, ficaram feridos com gravidade após caírem do telhado de um armazém de pneus na zona industrial de Tomar, ao início da noite de domingo.



Segundo a GNR, os jovens estariam a praticar parkour - uma atividade radical, com origem em França, que consiste em ultrapassar os mais variados obstáculos urbanos - no telhado do armazém, quando a chapa de acrílico transparente onde se apoiaram cedeu sob o seu peso.



Os jovens tombaram de uma altura de 10 metros e ativaram o alarme das instalações durante a queda. Foi por isso que, pouco tempo depois, o encarregado do armazém voltou às instalações e pediu socorro, deparando-se com os dois jovens feridos no chão.



Um deles caiu parcialmente sobre uma pilha de pneus, o que lhe amorteceu a queda. Ainda assim, sofreu múltiplos traumatismos e foi conduzido para o hospital de Abrantes pelos bombeiros de Tomar.



O outro jovem, em situação mais grave, caiu desamparado do telhado e embateu com grande violência no chão. Apresentava lesões na cabeça e perdeu massa encefálica em consequência da queda. Foi levado pela VMER do Médio Tejo para os Hospitais da Universidade de Coimbra, onde ontem, à hora de fecho desta edição, estava a lutar pela vida.



Apesar da GNR relacionar este caso com a prática de parkour, fonte da empresa diz ter-se tratado de uma tentativa de assalto.



Adianta que os jovens deixaram as bicicletas nas traseiras de outro armazém e "ocultaram as caras" quando passaram pelas câmaras de vigilância.



Desporto dos 80

O parkour nasceu na década de 80, em França, inspirado nas pistas militares de obstáculos. O objetivo é correr, trepar, sal-tar e ultrapassar vários obstáculos, urbanos, o mais rápido possível.



2005

Foi o ano de ‘explosão’ da modalidade em Portugal. Desde então, os espaços online têm ganho importância como plataforma para partilha de experiências e técnicas.



Contra invasões

As regras para a prática do parkour, segundo o especialista Pedro Vidal, são bem claras relativamente à invasão de propriedade levada a cabo por alguns praticantes: "invasão é crime", diz.