A discussão começou na madrugada de domingo em frente à discoteca Boîte, na rua de Passos Manuel, no Porto. Um grupo de cinco estudantes estrangeiros entendeu que um jovem, de 23 anos, tentava passar à frente na fila para o espaço de diversão noturna. Rapidamente iniciaram-se confrontos que terminaram com o jovem português a ser atingido violentamente com um murro.