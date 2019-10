Jovem madeirense espancado até ficar em coma no Reino Unido

Um jovem madeirense de 32 anos, natural da freguesia do Curral das Freiras, na Madeira, foi espancado na quarta-feira em Eastbourne, sul do Reino Unido, quando saía de um supermercado com a namorada, também portuguesa.Sobreviveu ao brutal espancamento, mas está em coma no hospital, com prognóstico reservado.O casal foi atacado por um grupo de 15 homens, por razões ainda não apuradas. De acordo com um amigo, a vítima só teve tempo de gritar para a namorada fugir do local e chamar a polícia.A polícia britânica garante que já tem suspeitos identificados, mas ainda ninguém foi preso pelo crime e apela a informações sobre o caso.