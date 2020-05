Jovem mãe de 26 anos morre em colisão no IC2 em Pombal

A colisão entre um veículo ligeiro e um camião ocorrida na sexta-feira à noite, no IC2, na zona de Travasso, em Pombal, provocou uma vítima mortal. Nádia Peixinho, de 26 anos, não resistiu aos graves ferimentos.

A vítima era a única ocupante do carro ligeiro que, por razões desconhecidas, colidiu com o pesado de mercadorias. "Não se via quase nada, por estar muito nevoeiro. Foi uma colisão violenta e a condutora do carro teve morte imediata", disse ao CM Paulo Albano, comandante dos Bombeiros de Pombal.

Nádia Peixinho trabalhava num café da cidade de Pombal e deixa dois filhos menores.