Filho mata mãe à facada no centro de Almada

PJ procura jovem, de 23 anos, que está em fuga.

Por João C. Rodrigues e Bernardo Esteves | 01:30

Quando os bombeiros e a PSP entraram em casa, havia sangue por todo o lado e a mulher, com cerca de 50 anos, estava morta, com vários golpes de faca na zona do pescoço. A Polícia Judiciária foi acionada, de imediato, e procura agora o filho da vítima que está em fuga.



O crime ocorreu na noite de quinta-feira, na casa da mulher, na rua D. Francisco Manuel de Melo, numa zona residencial pacata do centro de Almada. O principal suspeito é o filho que vivia com a mãe e deixou de ser visto.



A Polícia Judiciária esteve no local a recolher vestígios do homicídio e não tem dúvidas de que o jovem, de 23 anos, empregado numa pastelaria na zona da Trafaria, Almada, matou a mãe e deixou-a numa poça de sangue, no número 16 da rua D. Francisco Manuel de Melo.



Os motivos que levaram o jovem ao crime ainda são desconhecidos.



Ontem, o local da tragédia ainda estava selado e eram visíveis alguns vestígios do crime. Ao CM, os vizinhos disseram não conhecer a família, que morava ali há relativamente pouco tempo.



OUTROS CASOS

Assassina pais

Bruno Neto, com cerca de 40 anos, toxicodependente, matou os pais à facada e tentou o suicídio, av. das Forças Armadas, no Barreiro, a 30 de dezembro do ano passado. Terá usado diversas armas brancas. Queria dinheiro para a droga.



Asfixia e mutila a mãe

Luís Xavier, de 49 anos, espancou, asfixiou e perfurou os olhos da mãe. O homicida assumiu-se como fervoroso católico e diz que viu "os olhos do Diabo" na idosa. O crime ocorreu no Pinhal Novo, no dia 21 de abril deste ano.