Jovem mata o pai a tiro e esconde corpo

Jovem de 21 anos apanhado depois de fuga para França.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

José Miguel Costa, 21 anos, matou o pai em outubro do ano passado, durante uma discussão que começou porque o jovem teve um acidente com o trator da família, que ficou danificado.



Revoltado por ter sido de novo ameaçado pelo progenitor, foi ao interior da moradia, em Moure, Vila Verde, buscar uma caçadeira. Saiu de casa segundos depois e não deu qualquer hipótese a António Ferraz, de 52 anos, de se defender: disparou a caçadeira de canos serrados e atingiu o pai a tiro no pescoço, quase à queima-roupa.



Esta quinta-feira, José Miguel Costa chegou ao Tribunal de Guimarães depois de ter sido detido em França, para onde emigrou em junho passado - uma semana antes de a PJ de Braga ter avançado para a detenção da mãe do homicida e viúva do empresário.



Foi ela que relatou os pormenores do crime - uma colaboração com a Justiça que lhe permitiu ficar em liberdade, indiciada apenas por ocultação de cadáver. Acabou por confessar que tinha sido o filho a assassinar o pai a tiro, numa discussão, e que apesar de estar no logradouro da casa, junto ao marido, só se apercebeu quando ele já tinha dado o tiro fatal.



Depois, mãe e filho homicida trataram de colocar o corpo da vítima dentro da mala da carrinha do empresário e abandonaram o veículo com o cadáver na zona de Braga – num local ermo. A seguir foram ao posto da GNR, chorosos, dar conta do desaparecimento de António Ferraz.



A PJ chegou primeiro à mãe, que acabou por denunciar o filho pela autoria do crime. Arrisca agora até 25 anos de cadeia.