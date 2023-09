Miguel Fernandes, de 27 anos, morreu, segunda-feira à noite, no despiste do carro que conduzia, na Avenida de Santa Mafalda, em Cabeça Santa, no concelho de Penafiel. O jovem - emigrante na Suíça, para onde foi com os pais há mais de dez anos, após a morte da irmã - estava de férias na sua terra natal.









