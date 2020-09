Jovem morre afogado numa praia do Gerês

Francisco Azevedo, de 20 anos, viajou de Vila Nova de Famalicão até ao Gerês, esta quarta-feira de manhã, para passar o dia com um grupo de amigos que estavam alojados em Vilar da Veiga.Assim que chegou à praia fluvial da Albufeira, na albufeira da Caniçada, em Terras de Bouro, decidiu mergulhar. Não regressou à superfície. Os dois amigos que o acompanhavam na água chamaram as autoridades, mas o corpo do jovem só viria a ser resgatado cinco horas e meia depois.O primeiro alerta foi dado às 10h49. Os jovens davam conta de que tinham mergulhado e que o amigo de 20 anos não tinha voltado à superfície. Foram mobilizados, de imediato, vários meios de socorro.Uma equipa da Cruz Vermelha de Rio Caldo e elementos da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR fizeram, assim que chegaram ao local, uma primeira busca à superfície e nas margens, mas sem sucesso. Foram depois mobilizadas equipas de busca e resgate aquático de várias corporações de bombeiros do distrito.O corpo seria localizado às 16h20, durante uma operação de mergulho, a cerca de 20 metros da margem e a 13 metros de profundidade."A pouca visibilidade no fundo do rio dificultou a localização, mas as indicações apontavam para este local, onde acabámos por encontrar o corpo", referiu aoo comandante dos bombeiros de Terras de Bouro, Lino Oliveira. Este foi o mais recente de vários acidentes graves que têm marcado este verão no Gerês.