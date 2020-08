Jovem morre após acidente no Gerês

Cynthia da Silva, emigrante natural de Amares, de 20 anos, não resistiu aos ferimentos graves que sofreu na sequência de um acidente com uma mota de água, no domingo passado, na albufeira da Caniçada, no Gerês.



Morreu esta quarta-feira de manhã no Hospital de Braga.

A jovem, que residia em França e estava de férias no País, passava o dia com a família numa praia fluvial em Rio Caldo, quando, pelas 17h45, se deu o acidente na água.



A mota, conduzida por um familiar da mesma idade, saltou com a ondulação e Cynthia embateu com muita violência no assento.



Sofreu lesões graves na zona pélvica e hemorragias que, apesar dos esforços das equipas médicas do Hospital de Braga - foi operada de urgência -, acabaram por ser fatais.