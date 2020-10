Uma jovem, de 21 anos, morreu na madrugada deste sábado na sequência de uma brutal colisão que envolveu dois veículos ligeiros, na Avenida Inês de Castro, em Coimbra.





O alerta foi dado pelas 02h00. Ao que oapurou, quando o socorro chegou ainda foram realizadas manobras de reanimação, mas a jovem acabou por morrer no local. Do acidente há ainda a registar um ferido ligeiro. O corpo da vítima foi removido para o gabinete médico-legal do Hospital de Coimbra. A PSP esteve a recolher provas e está a investigar a causas deste acidente fatal.