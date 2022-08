Jovem morre após colisão e atropelamento em Barcelos

Um jovem, de 23 anos, morreu esta sexta-feira de manhã quando, após a colisão do motociclo em que seguia com um carro, foi atropelado por uma outra viatura. O condutor que o atropelou fugiu sem prestar auxílio.









O alerta foi dado às 10h51, quando o motociclista seguia na EN205, em Galegos, Barcelos. Por razões desconhecidas, acabou por embater num carro, tendo sido projetado vários metros e ficado caído no asfalto. Acabou atropelado por um outro carro que seguia na via.

Quando chegaram ao local, os Bombeiros Voluntários de Barcelos encontraram a vítima em paragem cardiorrespiratória. A situação foi revertida e o jovem encaminhado para o Hospital de Braga, onde veio a falecer horas mais tarde. Uma testemunha do acidente ficou em estado de choque e teve de ser assistida no local.





As causas da colisão são desconhecidas. Elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR estiveram no local e estão agora a investigar. A EN205 esteve condicionada durante três horas.