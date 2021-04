Jovem morre após colisão entre barcos na ria Formosa em Faro

Uma colisão entre dois barcos num canal secundário da ria Formosa, entre Faro e Olhão, provocou a morte de um jovem, de 26 anos. O acidente marítimo aconteceu na noite de segunda-feira e causou ainda um ferido grave.









CM o comandante da Capitania de Faro, Rocha Pacheco, “as duas vítimas foram transportadas para a doca de Faro por uma das embarcações envolvidas e pela Polícia Marítima”.



A vítima mortal, Rui Poeira, seguia numa embarcação de recreio com outro tripulante, quando ocorreu o choque com o segundo barco onde seguiam quatro pessoas, que não sofreram ferimentos.

Os feridos foram socorridos por elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM, Cruz Vermelha e Bombeiros Sapadores de Faro.



Rui Poeira morreu no local e a outra vítima fraturou uma perna.



A Polícia Marítima investiga as causas do acidente.