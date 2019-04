Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem morre após colisão entre camião e veículo ligeiro em Amarante

Vítima mortal, condutor do carro ligeiro, terá colidido com o pesado de mercadorias após realizar uma curva.

Um jovem, de 21 anos, morreu esta sexta-feira na sequência de uma colisão entre um camião e um veículo ligeiro em Vila Meã, Amarante.



O alerta do acidente foi dado às 08h49.



Segundo o que o CM consigui apurar, a vítima mortal, condutor do carro ligeiro, terá colidido com o pesado de mercadorias após realizar uma curva.



De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o acidente ocorreu na Estrada Nacional 211, na zona de Ataíde.



O jovem estava emigrado em França. Encontrava-se em Portugal para passar as férias da Páscoa e regressava amanhã ao país.



O trânsito está a ser desviado por uma estrada secundária. A GNR cortou a via de trânsito para prestar socorro à vítima, que acabou por morrer no local, e para proceder às limpezas da via.



O socorro foi prestada pelos bombeiros de Vila Meã e a GNR da localidade tomou conta da ocorrência.



