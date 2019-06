Jovem morre após despiste de carro em Portalegre

Um homem de 29 anos morreu este domingo na sequência do despiste do automóvel que conduzia na Estrada do Boletim Meteorológico, em Portalegre, disse à agência Lusa fonte da PSP.Segundo a mesma fonte, o homem foi transportado para o hospital de Portalegre onde foi declarado o óbito.A vítima residia em Portalegre, de acordo com a fonte da polícia.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que o alerta para o acidente foi dado às 09:13, tendo sido mobilizados para o local operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Portalegre, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre, além da PSP.